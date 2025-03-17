Жители Новосибирска заявили об уничтожении исторического наследия и зеленых насаждений

По данным издания, в мероприятии приняло участие несколько десятков человек. Митинг был согласованным. Люди собрались на площадке у театра «Глобус». Они пришли с плакатами. Горожане обеспокоены, что для строительства различных объектов вырубают растения. По мнению активистов, подобные действия негативно отражаются на экологической ситуации в городе. Выигрывают только застройщики и бизнесмены.

«На руинах памятников архитектуры не построить российской культуры»; «Власть, хватит вандализма», — такие надписи на плакатах митингующих можно было увидеть в Новосибирске.

По данным издания, горожане также обеспокоены уничтожением исторического наследия. Люди считают, что местные власти не уделяют данному вопросу должного внимания. Один из примеров — построенный в начале XX века военный городок. Объекту присвоен охранный статус памятников истории. По данным жителей, на территории военного города на регулярной основе происходят акты вандализма. Находящиеся здания разрушаются. Люди разбирают дома по кирпичикам и продают строительный материал, уверены активисты.

«Чего стоит только практически полное уничтожение ансамбля деревянных домов на Инской, места, откуда, по сути, начался Ново-Николаевск. Хотя были проекты создания там историческо-туристической зоны. Но все отдали под застройку», — заявил корреспонденту Atas.Info председатель Железнодорожного районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Викторович.

Ранее сообщалось, что свыше 160 тыс. граждан России стали участниками мероприятий от компаний-победителей Зеленой премии.