Суд в Кузбассе вернул жительнице Самары 340 тыс. руб., похищенные мошенниками

Новокузнецкий районный суд удовлетворил иск прокурора города Самара и назначил ответчику из Кемеровской области вернуть пенсионерке 340 тыс. руб., которые у нее похитили мошенники, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Собеседник издания пояснил, почему ответчиком выступил житель Кемеровской области. Пенсионерка из Самары переводила деньги на счет человека, который проживает в Кузбассе. Информации о том, какое участие в преступной схеме выполнял ответчик, неизвестно. Он мог быть как мошенником, так и лицом, который неосознанно передал свои банковские реквизиты злоумышленникам, т.е. дропом.

«Ответчик на заседание не явился, хотя был оповещен. Решение суда он также не стал обжаловать», — уточнил собеседник издания.

Суд учел тот факт, что потерпевшая является пенсионеркой и не имеет юридического образования, сообщил Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Известно, что мошенники представлялись сотрудниками Центрального банка РФ и УФСБ России по Самарской области.

Женщине сообщили, что злоумышленники похитили с ее банковского счета 4 млн 500 тыс. руб. Вероятно, пенсионерку заверили о необходимости перевести деньги на «безопасный» счет. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 340 тыс. тыс. она перевела на карту жителя Кемеровской области.

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