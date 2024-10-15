В Кузбассе цыганка обманывала детей и проникала в квартиры

Пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу проинформировала о задержании 25-летней женщины цыганской народности из Новосибирска, которая обманным путем проникала в квартиры кузбассовцев и забирала все ценные вещи, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Женщина пользовалась доверчивостью детей. В полицию поступило три заявления, которые объединили в одно дело. Молодая женщина обращала внимание на улице на маленьких детей, играющих одних. Она представлялась либо воспитательницей детского сада, либо маминой близкой подругой. Она объясняла ребенку, что ей нужно дождаться родителей и предлагала пойти к ним домой.

Дети соглашались и впускали неизвестную домой. Она проверяла, имеются ли в квартире ценные вещи и забирала их.

«Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 100 тыс. рубл.», — говорится в сообщении.

Задержанная признала вину. В одном из подъездов она попала на видео, снятое с камеры наблюдения. Женщина старалась скрыть внешность при помощи очков и капюшона.

Задержанная сообщила, что украденные вещи продала. Полученные деньги тратила. Выяснилось, что ранее женщина использовала аналогичную схему обмана. Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В рамках заведенного уголовного дела ей могут назначить до шести лет лишения свободы.

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