Суд в США прекратил дело о непредумышленном убийстве против актера Болдуина

Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора, уроженки Украины Галины Хатчинс, сообщили РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Инцидент произошел в 2021 году на съемочной площадке во время работы над кинолентой «Раст». В качестве реквизита актеру передали оружие, которое не должно было быть заряженным боевыми патронами. Ответственные лица уверяли, что проверили пистолет.

Однако огнестрельное оружие выстрелило в руках у актера. Алек Болдуин заявлял, что не нажимал на курок. Пистолет сработал самопроизвольно. В результате несчастного случая оператор Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелые ранения. Сначала актера обвинили в непредумышленном убийстве. Начались судебные споры.

Прокуратура была уверена, что трагедия произошла по вине актера Алека Болдуина из-за его безответственного отношения. Однако сторона защиты опровергала подобные обвинения, предоставляя доказательства. Дело было уже однажды закрыто. Актера признали невиновным, но право на подачу апелляции у прокуратуры сохранялась. Теперь судебный процесс завершен окончательно. Прокуратура не имеет право подать заявление на пересмотр дела.

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