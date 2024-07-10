Оскароносный актер Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Двукратный обладатель премии «Оскар» актер Джордж Клуни призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки ради спасения демократии. Свое мнение он выразил в колонке для New York Times.

Актер написал о том, что любит Джо Байдена и как чиновника, и как друга, а также верит в его характер и принципы. По словам Клуни, за последние четыре года действующий президент одержал много ярких побед, однако триумф над временем невозможен ни при каком развитии событий.

Кроме того, в своем послании он заявил о невозможности выиграть выборы с таким президентом и получить большинство в обеих палатах конгресса, а еще призвал лидеров демократов попросить Байдена отказаться от идеи переизбрания на новый срок.

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