Суд выбрал меру пресечения рецидивисту, который избил и поджог своего знакомого

Под Волгоградом рецидивист избил мужчину, а потом пытался поджечь его, сообщает novostivolgograda.ru .

Инцидент произошел 9 октября. Подозреваемый избил мужчину, с которым был знаком не более суток. Они вместе распивали спиртные напитки. Произошел конфликт. Мужчина избил нового знакомого до такого состояния, что он потерял сознание.

Подозреваемый решил сымитировать пожар, чтобы скрыть следы преступления. Перетащил мужчину, который так и был в бессознательном состоянии, в другую комнату. Он расставил мебель таким образом, что если бы мужчина и пришел в себя, уже не смог бы выбраться. Поджог комнату и покинул помещение.

В это время хозяйка квартиры отлучалась, чтобы купить еще спиртных напитков. Она и вызвала пожарных и медиков. Помочь мужчине уже не смогли. Он надышался угарным газом. На данный момент расследование продолжается.

Следователи настаивали, чтобы на время проведения расследования подозреваемого заключили под стражу. Суд одобрил просьбу.

«Подозреваемый является рецидивистом и был многократно судим за побои, умышленное уничтожение имущество, грабеж, разбой», —сообщил изданию «НовостиВолгограда.ру» источник в правоохранительных органах региона.

Об еще одном правонарушении стало известно в Волгограде. Предположительно бывший прокурорский работник Сергей Куренков избил своего родственника – 13-летнего подростка. Инцидент произошел в кафе. Подростка доставили в больницу.