Суд вынес приговор блогеру Ахияретдинову за призыв прикрыть грудь Родине-матери
За призыв прикрыть грудь Родине-матери блогеру назначили принудительные работы
Фото: [Freepik.com]
Суд приговорил уфимского блогера Расула Ахияретдинова к принудительным работам за публичные призывы переделать скульптуру «Родина-мать зовет!», сообщили novostivolgograda.
Во время оглашения решения в зале суда присутствовал корреспондент «НовостиВолгограда.ру». Блогер обратился к суду с просьбой не отправлять его в колонию. Ахияретдинов ухаживает за пожилым отцом. На скамье подсудимых блогер оказался после призыва переделать скульптуру «Родина-мать зовет!», в частности, прикрыть оголенную грудь.
Прокурор считал справедливым наказание в виде дух лет колонии-поселения и запрет на блогерство сроком на четыре года. Суд заявил, что намерен назначить лишение свободы сроком на один год. Однако во время финального выступления судья сообщила о принудительных работах.
«Приговорил его (прим. — блогера) к одному году принудительных работ и двум годам запрета на публикацию материалов в интернете и соцсетях. Кроме того, 10% от заработка мужчины на данных работах пойдут в доход государства», — сообщило издание «НовостиВолгограда.ру» из зала суда.
Ранее сообщалось, что суд на месяц арестовал девушку, «трогавшую» грудь «Родины-матери» в Волгограде.