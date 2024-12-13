Суд вынес приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров для МО РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил фигурантов дела о хищениях при постройке бункеров для МО РФ к семи и трем годам в колонии, сообщил ТАСС.

Фигурантами по делу выступали бывший замгендиректор ООО «Атлас» Дмитрий Пипко и экс-гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Суд назначил отбывание срока в колонии общего режима. Прокуратура представила данные, которые подтверждают хищения средств. Деньги были направлены на строительство секретных бункеров, необходимых для нужд Минобороны. Известно, что сооружения должны были разместить под землей. Средства на реализацию проекта выделяли из федерального бюджета.

Прокурор запросил для Пипко 11 лет колонии. Кроме того, он считал необходимым назначение штрафа в размере 1 млн руб. и снятия всех должностных званий. Для Епифанцева запрашивали шесть лет колонии и штраф суммой 800 тыс. руб. Издание отмечает, что оба фигуранта признали свою вину, но не полностью, и уже возместили часть убытков. Однако в момент задержания Пипко препятствовал следствию: уничтожил в микроволновой печи персональные гаджеты. Суд частично учел мнение прокурора.

«Назначить Пипко наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей. Епифанцеву назначить три года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей», — огласил приговор судья.

В зале суда могли быть озвучены секретные данные, поэтому рассмотрением дела занимался именно окружной военный суд. Решение суда еще можно оспорить.

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