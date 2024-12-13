Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области в 2024 году

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании четырех осужденных женщин из Курской области. Эта информация размещена на сайте регионального управления ФСИН.

Все помилованные были осуждены условно за преступления, относящиеся к категории небольшой или средней тяжести. У каждой из этих женщин есть несовершеннолетние дети, а одна из них является инвалидом первой группы.

В сообщении отмечается, что каждая из помилованных обладает положительными характеристиками и полностью возместила ущерб, причиненный их преступлениями.

Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что в 2024 году проведено восемь заседаний комиссии, на которых рассмотрены 67 просьб осужденных о помиловании. Каждое ходатайство сопровождалось тщательной проверкой личности осужденного, направившего запрос президенту.

Право президента Российской Федерации на помилование закреплено в статье 89 Конституции РФ. Согласно законодательству, указ о помиловании в течение пяти рабочих дней отправляется в региональное руководство, МВД и администрации исправительных учреждений.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении помилования 39 гражданам и смягчении наказания для почти 1,5 тыс. человек, что стало рекордным числом президентских помилований за один день в истории Штатов.