Суд вынес приговор кемеровчанке, которая разбила голову семимесячному сыну

Суд назначил два года колонии общего режима 21-летней жительнице Кузбасса, которая разбила голову семимесячному сыну, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что девушка сотрудничала со следствием и признала свою вину. Ребенок получил травму 10 февраля. В тот день он плакал, что вызывало раздражение у молодой мамы. Девушка разозлись, схватила малыша за голову и не менее двух раз ударила ее об дно чугунной ванны.

В ведомстве сообщили, что малыша госпитализировали. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры Кемеровской области вмешались в ситуацию, сообщил телеграм-канал ведомства. Семья пострадавшего ребенка признана находящейся в трудной жизненной ситуации. Теперь родным малыша оказывают профессиональную социальную и психолого-педагогическую помощь, консультируют по любым вопросам. По информации ведомства, в настоящее время ребенок проживает с отцом. Из больницы он был выписан. При вынесении приговора суд учитывал тяжесть содеянного девушкой поступка.

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