Мать искалеченной в Дубае модели ответила на слухи о перевозке дочери на Украину

Мать пострадавшей в ОАЭ модели Марии Ковальчук не подтвердила слухи о том, что дочь тайно перевезли на Украину. Об этом пишет сайт aif.ru.

СМИ на днях неожиданно сообщили, что модель Марию Ковальчук якобы тайно вывезли во Львов, не закончив лечение в Дубае. Таким образом семья, как писали, хотела избежать шума и внимания журналистов. Однако мама пострадавшей блондинки все опровергла.

«Мы в Дубае. Идет реабилитация. Продлится около года», — сообщила aif.ru Анна Ковальчук.

Напомним, Марию Ковальчук нашли 19 марта 2025 года в Дубае на обочине. У нее были многочисленные переломы и гематомы, в том числе повредили позвоночник и конечности. В Эмиратах полиция считает, что девушка упала с высоты, но семья в это не верит. По их версии, девушку искалечили на скандальной вечеринке шейхов.

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