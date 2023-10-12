Суд вынес приговор руководителю компании «Содействие»: 8 лет лишения свободы

Под расследование попал генеральный директор Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие» Константин Каменев, которого обвинили в мошенничестве. Сам Каменев в зале суда сообщил, что организация хотела помогать людям. Это была единственная цель, которую преследовали.

Те, кто обратился в организацию, уверены, что их обманули. Так, Елена Гусева рассказала, что ее дочь взяла кредит в компании «Содействие». Сотрудники уверяли, что будут помогать в выплатах. Этого так и не произошло. Прошел год, и женщина поняла, что пора выплачивать кредит самостоятельно.

«Людям в Пермском крае и в других регионах России предлагали «софинансировать кредит», центр якобы брал на себя часть задолженности. В рамках программы «софинансирования» предлагалось взять на себя обязательства по кредитному договору за плату в размере 55-75% от остатка задолженности. То есть, людям предлагалось взять некую сумму в официальном банке, 70% от нее передать в «Содействие», которое обязалось погасить весь кредит. Остальными деньгами клиент центра мог пользоваться по собственному усмотрению», – поясняет properm.ru

Константина Каменева обвиняют в обмане 81 клиентов из разных городов России. Расследование началось в 2019 году, когда начали поступать первые заявления.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что гражданин Каменев для солидности арендовал офисное помещение. Первым инвесторам обещали дополнительные деньги. Сначала компания выплачивала средства. Люди видели, что схема работает и также заключали договоры. Потом деньги выплачивать перестали.

Суд назначил Константин Каменев восемь лет лишения свободы в колонии.