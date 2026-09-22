Более 27 млн рублей направили на сурдоперевод для жителей Москвы и Подмосковья

Соцфонд оплатил 33 тысячи часов сурдоперевода в Московском регионе

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области направило более 27 миллионов рублей на оплату услуг сурдо- и тифлосурдоперевода. Профессиональные переводчики помогли 397 жителям столичного региона с нарушениями слуха, всего было оплачено свыше 33 тысяч часов.

Сурдопереводчики обеспечивают общение людей с нарушениями слуха, переводя информацию на жестовый язык. Они представляют интересы граждан с инвалидностью в судах, при трудоустройстве, в социальных и медицинских учреждениях, а также сопровождают их на концертах и выставках. Услуга предоставляется тем, у кого соответствующая мера реабилитации прописана в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

Как отметил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин, жители региона стали активнее пользоваться услугами профессиональных сурдопереводчиков. С 2026 года их можно оплачивать по электронному сертификату. Помимо этого, фонд предоставляет технические средства реабилитации: слуховые аппараты, специализированные телефоны с видеосвязью и другие устройства. Граждане с нарушениями слуха также могут получать пенсионные и социальные выплаты, которые назначаются автоматически на основании сведений бюро медико-социальной экспертизы.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оформить направление в Отделении Соцфонда. Заявление подается через портал «Госуслуги», в клиентской службе или МФЦ. Дополнительную информацию можно получить по единому телефону контакт-центра.

Ранее сообщалось, что ФАС включит в тарифы расходы на безопасность сетей.

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