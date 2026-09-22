Четыре года боли и 29 врачей: мужчине ампутировали обе ноги из-за неверного диагноза

Британец лишился ног после четырех лет неверного лечения

Здоровье

80-летний житель Великобритании Ник Олсен перенес ампутацию обеих ног после того, как на протяжении четырех лет не мог получить верный диагноз. Историю мужчины изданию Mirror рассказала его жена Фиона.

Боли в ногах и стопах начались у Олсена в 2020 году. Врачи предполагали, что симптомы связаны с проблемами позвоночника, и лечение не давало результата. За четыре года мужчина прошел 29 приемов у разных специалистов и множество обследований, но точный диагноз так и не был установлен. В январе 2024 года во время отдыха на Тенерифе у него лопнул ноготь на большом пальце ноги, началось сильное кровотечение. Тогда медики обнаружили заболевание периферических артерий, при котором сосуды сужаются из-за жировых бляшек.

Попытки восстановить кровоток с помощью ангиопластики и двух операций шунтирования оказались безуспешными. В апреле 2025 года Олсену ампутировали правую ногу ниже колена, а в июле — левую. Фиона рассказала, что муж описывал боль как ощущение, будто в него вонзают разделочный нож. По ее мнению, своевременная постановка диагноза позволила бы сохранить конечности.

Несмотря на тяжелые последствия, мужчина прошел реабилитацию и смог ходить на протезах. В июне 2026 года он проводил свою дочь к алтарю на свадьбе.

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