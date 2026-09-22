Крики из окна и «Газель» под стеной: появились новые детали трагедии в ТЦ Стерлитамака

Очевидцы рассказали, как спасали людей из горящего ТЦ в Стерлитамаке

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Стерлитамаке при пожаре в торговом центре погибли четыре человека, еще 17 были эвакуированы. Огонь вспыхнул во вторник, 22 сентября. Спасать заблокированных посетителей помогали очевидцы.

Как рассказали свидетели РИА Новости, когда пожар только разгорался, люди в здании начали звать на помощь. На крики отреагировали прохожие. Один автомобилист услышал их, подъехал на «Газели» к окну и припарковался прямо под ним. Крышу машины использовали как площадку для установки лестницы. Очевидец уточнила, что таким образом с третьего этажа спустили двух девушек — оттуда уже шел дым. По ее словам, спасли двух человек.

Ранее сообщалось, что из здания эвакуировали 17 человек. По словам очевидцев, спасатели якобы приехали только через полчаса после вызова. Жертвами возгорания стали четыре человека. Попытка одной из посетительниц спастись попала на видео.

Ранее тройное ДТП произошло под Коломной.

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