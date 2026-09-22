Удар по печени и сердцу: врач объяснил, чем опасен прием витаминов «на всякий случай»

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Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]

С наступлением осени многие начинают принимать витаминные комплексы «на всякий случай», надеясь укрепить иммунитет и пережить сезон простуд без проблем. Однако бесконтрольный прием добавок может обернуться серьезными последствиями для здоровья вплоть до повреждения почек и печени. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему избыток витаминов не менее опасен, чем их дефицит.

«Распространенное мнение о том, что избыток витаминов безвреден, ошибочно. Особенно это касается жирорастворимых витаминов A, D, E и K: они способны накапливаться в организме, поэтому при длительном употреблении высоких доз повышается риск токсических эффектов», — объяснил Еременко.

Одним из наиболее опасных последствий может стать избыток витамина D. Он способен вызвать повышение уровня кальция в крови, что сопровождается тошнотой, слабостью и нарушениями сердечного ритма. В тяжелых случаях могут пострадать почки.

Не менее серьезными последствиями грозит передозировка витамина A. Она может вызывать головную боль, изменения со стороны кожи и повреждение печени. При этом даже водорастворимые витамины не гарантируют полной безопасности: чрезмерные дозы некоторых витаминов группы B также способны приводить к нежелательным последствиям.

Получить передозировку можно не только при намеренном превышении дозировки. Риск возникает и тогда, когда человек одновременно принимает несколько витаминных комплексов, не проверяя их состав. В результате одни и те же компоненты могут поступать в организм из разных препаратов.

«Получить передозировку действительно реально, особенно если одновременно принимать несколько комплексов с одинаковыми компонентами или превышать рекомендованные дозировки», — подчеркнул врач.

По словам Еременко, подбирать витаминные препараты необходимо с учетом питания, состояния здоровья и лекарств, которые принимает человек. В некоторых случаях для принятия решения могут потребоваться результаты обследований. Поэтому начинать осенний курс витаминов без показаний и самостоятельно увеличивать дозировки не стоит. Витаминные комплексы не заменяют полноценное питание и не гарантируют защиту от сезонных инфекций, а их бесконтрольное употребление может принести организму больше вреда, чем пользы.

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