С 2027/2028 учебного года в России может измениться порядок приема в вузы. Минобрнауки предлагает, чтобы абитуриенты конкурировали за место на конкретной специальности или направлении, а не в рамках укрупненной группы. По замыслу чиновников, это сделает поступление более прозрачным. Оценку инициативе Елена Галий — заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС, кандидат экономических наук, сообщил «ФедералПресс».

В качестве плюсов эксперт называет несколько моментов. Поступающий сразу понимает, на какую именно программу подает документы, и может реалистичнее оценить свои шансы и требования. Вузам станет проще выстраивать учебные планы и подбирать преподавателей под конкретные профили. Конкурс по узкой специальности подталкивает абитуриентов готовиться целенаправленно к нужным предметам. Кроме того, исчезает неопределенность с распределением: если раньше возникали вопросы, когда и как студентов делят по узким профилям, то теперь это решается еще на этапе выбора программы.

«При многопрофильном конкурсе возникали вопросы: как и когда распределяют студентов по узким профилям (сразу после зачисления или после 1–2 курса, по баллам ЕГЭ или по успеваемости)? Новая система убирает эту стадию, и все вопросы решаются на этапе выбора программы», — отметила эксперт.

Но есть и риски. Школьнику, который пока не определился со специализацией, станет труднее — раньше можно было попробовать несколько вариантов внутри группы, теперь профиль нужно фиксировать сразу, отметила эксперт. Часть узких направлений может оказаться непопулярной, и набрать туда студентов будет проблематично. Приемным комиссиям придется администрировать отдельные конкурсы по каждой специальности, что сложнее, чем один общий список. Не исключен и перекос: за престижные профили развернется более острая борьба, а на другие направления внутри той же группы желающих может не хватить.

По данным издания, пока речь идет только о проекте. Его планируют ввести с 2027/28 учебного года, а документы вынесли на общественное обсуждение — значит, до финальной версии возможны правки с учетом мнений вузов, абитуриентов и экспертов. В целом инициатива направлена на то, чтобы сделать поступление точнее и более предсказуемо. Однако ее успех будет зависеть от того, как вузы адаптируют программы под новые правила и как помогут школьникам с выбором.

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