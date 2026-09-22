Полиция Щелковского округа задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у жителя ₽1,8 млн. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель в возрасте 26 лет. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, которому он сообщил СМС-код для записи на замену ключей от домофона. После этого позвонили якобы сотрудники Минцифры и правоохранительных органов и убедили мужчину в том, что его персональными данными завладели мошенники для финансирования ВСУ. Чтобы защитить средства, нужно оформить кредит и передать деньги доверенному лицу.

Мужчина выполнил все указания, а затем понял, что стал жертвой мошенничества. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала жительницу Москвы в возрасте 22 лет, которая исполняла роль курьера.

Девушка дала признательные показания. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.