Подмосковные пилоты завоевали 14 наград на первенстве ЦФО по гонкам дронов

Подмосковные пилоты завоевали 14 медалей — 12 золотых и две серебряные — на первенстве Центрального федерального округа по гонкам дронов, которое прошло с 17 по 21 сентября на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Кирилл Журавлев оказался лучшим в классах: 200 (личный зачет), 330 (личный зачет), 75 (командный зачет), 200 (командный зачет) и 330 (командный зачет).

Кроме того, Мирон Черемных одержал победу в классах: 75 (командный зачет), 200 (командный зачет) и 330 (командный зачет). Он также стал призером в классе 75 (личный зачет).

Мария Астахова заняла первое место в классах 75 (личный зачет), 330 (личный зачет) и 75 (командный зачет), Алиса Ким — в классе 75 (командный зачет). Она также стала второй в классе 75 (личный зачет).

Участниками состязаний стали более 30 юных пилотов в возрасте от 10 до 17 лет из Орловской, Брянской, Владимирской, Калужской, Белгородской и Московской областей, соревнования стали отборочным этапом на всероссийское первенство 2026 года. Их проводят Федерация гонок дронов России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского спортивного фонда, Университета «Синергия» и Федерального центра беспилотных авиационных систем. Турнир организован в рамках государственной программы «Спорт России» и национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

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