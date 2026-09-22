В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали 90 км покрытия на 16 региональных дорогах

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали еще около 90 км покрытия на региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в 12 округах, в том числе в Зарайске, Раменском, Шаховской, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Фрязине, Балашихе, Павловском Посаде, Электростали.

К примеру, в Солнечногорске обновили более 6 км покрытия на участках дорог между деревнями Соколово и Лыткино и на участке Тимоновского шоссе. В Балашихе работы провели между деревней Дятловка и Полтевским шоссе, в Электростали — на участке Носовихинского шоссе между деревней Степаново и СНТ «Мечта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.