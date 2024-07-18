Суд вынес приговор женщине, на глазах которой овчарка растерзала ребенка

Пресс-служба регионального СУ СК информирует, что суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком один год и девять месяцев. Кроме того, женщина обязана выплачивать государству 10% от своей заработной платы. Во время расследования 44-летняя женщина активно сотрудничала со следствием. Свою вину она признала сразу. Осужденная искренне раскаивается.

Трагедия произошла в Беловском районе в феврале 2023 года. Соседи обратились к женщине с просьбой на время их отсутствия кормить собак. Овчарки жили в вольере. В один день к женщине забежала в гости соседская четырехлетняя девчонка. Она взяла ребенка с собой, чтобы покормить животных.

Когда женщина приоткрывала вольер, чтобы поставить миску с едой, одной собаке удалось выбежать. Животное накинулось на малышку. Женщина пыталась препятствовать нападению. Она принесла ребенка в дом, положила на диван и вызвала бригаду «скорой помощи».

«Прибывшими работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть пострадавшей», — сообщает пресс-служба СУ СК.

Ранее мы сообщали, что суд признал виновной новокузнечанку, которая с целью отмстить своей подруге выбросила с балкона пятого этажа ее двух собак.