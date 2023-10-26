Суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии за подготовку к теракту и преданность Украине

Жителю Карачаево-Черкесии, который готовился совершить теракт на территории РФ и поехать воевать в рядах украинской армии, Южный окружной военный суд вынес приговор, сообщает newstracker.ru .

В 2022 году после объявления СВО житель Карачаево-Черкесии решил экстренно отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды добровольцев и выполнять боевые задачи против военных РФ. Он угнал автомобиль и поехал в Белгород, где был намерен пересечь государственную границу. По дороге он активно вел переписку в интернет-мессенджерах.

Мужчина рассказывал в переписке о своем настрое. По дороге он связался с представителями террористической украинской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Житель Карачаево-Черкесии рассказал о своих намерениях и получил встречное предложение.

Мужчина развернулся и вернулся снова домой. Он записал видео, которое отправил в интернет-мессенджере. Житель Карачаево-Черкесии дал присягу террористической организации и обязался выполнять все указания.

Ему было поручено совершить теракт. Начались подготовки. Он получал инструкции, как собирать самодельное взрывное устройство. Приобрел необходимые компоненты и сделал два устройства, которые хранил в тайнике.

Предполагалось, что он подорвет несколько объектов, а затем сразу пересечет границу с РФ. Мужчину задержали до реализации задуманного. Свою вину он признал. Суд назначил выплатить штраф в размере 205 тысяч рублей. Также его приговорили к 17 годам заключения в колонии.

Ранее военного из Сахалина приговорили к четырем колонии-поселения за несвоевременное возвращение от отпуска.