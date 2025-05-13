Суд вынес решение по иску Мизулиной в адрес Лебедева и Дудя

Лефортовский суд Москвы постановил, что дизайнер Артемий Лебедев и блогер Юрий Дудь* обязаны удалить фрагмент интервью, в котором содержатся оскорбления в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, иск, который подала Екатерина Мизулина, частично удовлетворен. Суд постановил, что некоторые фразы и высказывания интервьюера и его гостя в адрес главы Лиги безопасного интернета порочат ее честь и деловую репутацию. Установлено, что распространенная ими информация не соответствует действительности.

«Обязать Дудя* удалить фразы из фрагментов видеозаписи <…> обязать Лебедева удалить фразы из фрагментов видеозаписей <…> запретить дальнейшее распространение сведений», — решила судья Светлана Федюнина.

По информации издания, представитель Мизулиной заявил, что истец намерена передать средства, которые рассчитывает получить в рамках моральной компенсации, на нужды военнослужащих РФ. Он отметил, что Екатерина Мизулина была обеспокоена из-за заявлений, сделанных в ходе интервью. Глава не демонстрирует своих эмоций на публике. По словам представителя истца, заявления ухудшили ее положение в обществе. По информации юриста, Мизулина страдает и переживает. Заявленная компенсация может смягчить ситуацию.

По данным агентства, в заде суда также присутствовали представители ответчиков. Они обратились к суду с просьбой отказать в удовлетворении исковых требований.

Ранее сообщалось, что SHAMAN и Мизулина подрались в Minecraft.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.