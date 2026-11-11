В Подмосковье на социальную поддержку жителей в 2027 году предусмотрели свыше ₽157 млрд. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Сегодня получателями мер социальной поддержки в Подмосковье являются 3,1 млн человек, из которых 1,5 млн — пенсионеры, 1,2 млн — семьи с детьми и 400 тыс. — люди с инвалидностью. В проекте бюджета на будущий год предусмотрено более ₽157 млрд на комплексную и адресную помощь жителям, нуждающимся в поддержке», — рассказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

На помощь участникам СВО и их семьям предусмотрели ₽50 млрд. На поддержку семей с детьми — более ₽40 млрд. На поддержку пенсионеров — ₽43,8 млрд. На поддержку жителей с инвалидностью — ₽10,3 млрд.

Также в 2027 году в регионе увеличат число организаций по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов — до 26. В них окажут помощь 1,5 тыс. детей. На эти цели направят более ₽100 млн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в регионе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.