Суд вынесет приговор кузбассовцу, который переломал лапы чужой собаке

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование дела в отношении кузбассовца, который в состоянии алкогольного опьянения переломал лапы собаке и нанес множество увечий, сообщает sibdepo.ru . Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора.

Инцидент произошел зимой 2023 года. Мужчина нанес несколько ударов твердым тупым предметом. У животного диагностировали перелом берцовых костей на лапах. У собаки также были обнаружены множественные кровоподтеки. Она получила контузию органов брюшной полости. Питомец мог погибнуть, но чудом выжил.

Причины, побудившие 50-летнего мужчину избить чужого пса, не сообщаются. Следователи возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными с целью нанесения увечий ради удовлетворения. Максимальный срок наказания за хулиганские действия подобного рода, который может вынести суд, составляет три года.

Ранее мы сообщали, что, согласно заявлениям активистов, обезвоженные и истощенные лошади десятками гибнут на ООО ПКЗ «Ставропольский», а их тела просто закапывают в землю на территории конезавода.