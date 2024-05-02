NewsTracker: обезвоженные и истощенные лошади десятками гибнут на ООО ПКЗ «Ставропольский»

Активисты рассказали корреспонденту NewsTracker , что на ООО ПКЗ «Ставропольский» десятками гибнут обезвоженные и истощенные лошади редкой породы, за которыми никто не ухаживает.

Представители терской породы, как утверждают активисты, не требуют особого ухода, но в их загонах не пахнет свежим сеном и не видны вкусные лакомства.

«Им не закупают корма, не дают воды, а с первого апреля и вовсе перевели на «подножный корм». Животные уже выщипали всю траву на территории», — жалуются NewsTracker волонтеры.

На территории конезавода зарыто много трупов. Эту информацию волонтерам предоставили собственные источники. Активисты требовали, чтобы им разрешили проверить данные, но получили отказ от сотрудников конюшни. Сотрудники ветеринарии спрятанных трупов не нашли, но подтвердили факт истощения животных. Правоохранительные органы начали проверку.

«Чтобы лошади превратились в ходячих скелетов, еще нужно постараться довести их до такого состояния», — уверены волонтеры.

Волонтеры напомнили, что подобный скандал уже был восемь лет назад. Тогда животные гибли от истощения и проживали в некомфортных условиях. Ранее ООО ПКЗ «Ставропольский» принадлежало государству. Собственником после приватизации стал уроженец Сирии, владелец агрохолдинга «Саблинское» Мажид Хаммуд Аделю. Тогда член краевого парламента Айдын Ширинов был уверен, что Хаммуд старается избавиться от терской породы лошадей в своем хозяйстве. К ответственности его не привлекли. Волонтеры обеспокоены, что в этом году ситуация может повториться.

«Правоохранительными органами проводится проверка информации о жестоком обращении с с животными в Александровском округе. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали NewsTracker в ведомстве.

Юрист Юрий Капштык в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, кто будет отвечать перед законом за издевательства над животными и какое наказание грозит владельцу ставропольского завода.