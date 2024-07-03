Суд вынесет приговор новокузнечанке, которая из-за мести выбросила из окна собак

Материалы дела по инциденту с двумя собаками, которых жительница Новокузнецка выбросила с балкона пятого этажа своей квартиры, 28 июня были переданы в суд, сообщает sibdepo.ru . Женщина признала вину и раскаивается.

К новокузнечанке в гости пришла ее подруга с собаками Соней и Семеном. Женщины распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяйка квартиры рассердилась и решила выйти на балкон, чтобы успокоиться и подышать свежим воздухом.

К женщине на балкон выбежали собаки ее подруги. В порыве злости она решила отомстить своему оппоненту. Новокузнечанка сбросила собак с балкона своей квартиры, сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Собственница питомцев написала заявление в полицию. Инцидент произошел в апреле 2024 года. Было заведено уголовное дело в связи с жестоким обращением к животным. В ближайшее время суд вынесет приговор. Информация о том, удалось ли животным выжить после падения, отсутствует.

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