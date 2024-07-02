Пункт временной передержки животных без владельцев заработал в Подмосковье с июля. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пункт организовали на базе «Терветуправления №1», чтобы обеспечить безопасное и комфортное содержание брошенных и бездомных животных.

Первым обитателем пункта стал пес породы хаски. Собаку нашли в Немчиновке под Одинцово. Животное дружелюбное и ухоженное, как домашнее. Однако, электронного чипа у него нет. Таким образом, поиски хозяина пса усложнились.

Сейчас собака находится в карантине, который продлится десять дней. Если по истечении этого срока животное не будет проявлять агрессию и не найдется его хозяин, пса отпустят на свою территорию обитания.

Жителей, узнавших питомца, просят обратиться в Госветслужбу Подмосковья по адресу: Одинцово, с. п. Назарьевское, д. Матвейково, д. 2. Также можно позвонить по телефонам: 8 (495) 598-06-79 и 8 (495) 598-06-80.