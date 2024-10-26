В банке данных исполнительных производств ФССП РФ содержится информация об аресте имущества сына пятого президента Украины Петра Порошенко Алексея, расположенное на территории РФ, сообщили РИА Новости.

Арест наложили судебные приставы. Исполнительное производство возбудили в январе 2024 года. Ход расследования контролировало главное межрегиональное (специализированное) управление службы, которое считается особенным в ФССП. Однако в картотеке отсутствует информация о типе недвижимости, его месторасположение и квадратных метрах.

На территории России ранее была открыта сеть кондитерских фабрик, которыми владел депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко. Судебные приставы также наложили арест на данное имущество. Деньги от продажи поступили в российский бюджет.

В настоящее время Петр Порошено ведет активную политическую жизнь. На странице в телеграм-канале он рассказывает о поддержке военных ВСУ, занимается гуманитарной миссией, посещает военных в госпиталях, приезжает в населенные пункты, в которых ведутся боевые действия.

Политик всегда занимал антироссийскую позицию. Он был первым президентом, кто объявил АТО (антитеррористическую операцию), в рамках которой боевые самолеты отправились атаковать донецкий аэропорт с мирными людьми. В тот день в Донецке погибли первые гражданские лица.

Ранее сообщалось, что судебные приставы хотят пустить имущество Максима Каца на погашение долгов.