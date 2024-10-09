Судебные приставы хотят пустить имущество Максима Каца* на погашение долгов

Источник RT сообщил, что Федеральная служба судебных приставов разыскивает имущество беглого блогера Максима Каца*. Найденные ценности, включая недвижимость, могут взыскать в счет погашения долга за административные правонарушения.

Как отмечается в базе исполнительных производств ФССП, Максим Кац не уплатил два административных штрафа. Их размер составляет 15 и 50 тысяч рублей. Оба относятся к иноагентским нарушениям.

Так как блогер сам не гасит долг, по закону приставы имеют право закрыть задолженность имуществом Каца. Пока ведутся поиски того, что позволит это сделать.

Напомним, что Кац обжаловал свой приговор по уголовному делу о распространении фейков об армии России. Изначально суд заочно приговорил его по этой статье к восьми годам лишения свободы. В настоящее время блогер проживает в Израиле, куда переехал после начала СВО.

Ранее сообщалось, что Кац закрывает ИП в России.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ