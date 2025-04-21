Миллионы россиян не могут выехать из страны из-за долгов

Запрет на выезд должников из РФ за первый квартал 2025 года действует в рамках 9,5 млн исполнительных производств. Такие данные РИА Новости озвучили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ).

Отмечается, что это на 3 млн производство больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Судебные приставы не ведут статистику по числу должников. Они учитывают только количество исполнительных производств. В отношении одного гражданина может быть возбуждено несколько производств.

Ранее сообщалось о том, что приставы разыскивают двукратного олимпийского чемпиона Батирова из-за миллионного долга.