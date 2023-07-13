Суперкубок России по футболу доставлен в Нижнекамск

Суперкубку России по футболу предстоит пройти путь от Нижнекамска до Казани, информирует интернет-портал KazanFirst . В Нижнекамске трофей пробудет до 14 июля.

Финальный матч между командами «Зенит» и ЦСКА состоится в столице Татарстана. Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что билеты на матч уже проданы. Ожидается зрелищное сопротивление команд на футбольном поле. Алексей Игонин надеется, что «Зенит» одержит победу, но признается, что сделать это будет нелегко.

«Я не думаю, что ЦСКА будет готов отдать трофей без боя. Что будет если Акинфеев поймает кураж? Он не ловит кураж, он уже поймал кураж 12 лет назад. Вратарь номер один, и он может стать проблемой для реализации моментов «Зенита»», - считает Алексей Игонин

Фотосессия с суперкубком запланирована на вечер среды, 13 июля. На следующий день он окажется уже в Набережные Челны, а 15 июля достигнет конечной точки маршрута – Казани. До аэропорта его сопровождали медиалиги из «2Drots» и «Амкала», а также представители сборной России.