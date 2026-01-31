«Супермены приехали снег помогать чистить?»: соцсети шутят про «Бэтмобиль», найденный на белорусской таможне

На белорусской таможне был зафиксирован необычный случай, когда на процедуру досмотра из морского контейнера выгрузили автомобиль, вызвавший ассоциации со знаменитым «Бэтмобилем», сообщил Motor.

Согласно мнению осведомленных источников, представленное авто является реконструкцией киногероя, который фигурировал в киноработах режиссера Тима Бертона «Бэтмен» (1989) и его продолжении «Бэтмен возвращается» (1992).

Стоимость тщательно воссозданных копий, таких как представленный экземпляр, может существенно варьироваться. Например, весной 2025 года на аукционе была выставлена официально лицензированная реплика «Бэтмобиля» из фильма Тима Бертона 1989 года. Как сообщалось, представители аукционного дома Mecum оценили этот точный и авторизованный макет в $260 тыс.

Экземпляр, обнаруженный в Беларуси, с высокой долей вероятности не относится к дорогостоящим лицензионным репликам. Специалисты полагают, что в республику завезли более доступную модель, изготовленную, вероятно, на шасси Chevrolet Corvette 1980-х годов выпуска. Такая конструкция предполагает значительную экономию по сравнению с автомобилем, проданным на аукционе.

«Супермены приехали снег помогать чистить?» — шутят пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, сколько школьникам и студентам можно заработать на расчистке машин от снега в Москве.