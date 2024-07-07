Муж вице-президента США Дуглас Эмхофф через два дня после публичного и близкого общения с президентом США Джо Байденом сдал положительный тест на COVID-19, сообщила его пресс-служба, пишут РИА Новости .

Вице-президент Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф находились на одном балконе со семьей президента США Джо Байдина. Они наблюдали за салютом, который был запущен в честь празднования Дня независимости США.

Через два дня после этого события Дуглас Эмхофф стал плохо себя чувствовать. Некоторые выявленные у него симптомы свидетельствовали о необходимо сделать тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Вице-президент Харрис также сдала тест из-за того, что контактировала с зараженным супругом. Результат оказался отрицательным.

Болеть американскому президенту в настоящее время никак нельзя. Он активно готовится к предвыборной президентской гонке. Его главным оппонентом по-прежнему выступает экс-президент США Дональд Трамп. Выборы пройдут в ноябре.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне проводится акция против НАТО, участники которой в преддверии саммита Североатлантического альянса требовали ликвидировать расположенные по всему миру военные базы.