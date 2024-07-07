В американской столице проводится акция протеста в преддверии саммита Североатлантического альянса, участники которого призывают упразднить НАТО и закрыть военные базы Соединенные Штаты по всему миру. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что участники собрались в зале одной из местных церкви в центре города. Лозунги на их плакатах в зале призывают поддержать народную борьбу за права и освобождение и отказаться от войн, поддерживаемых альянсом.

Известно также, что на собрании граждан уже успели выступить главы гражданских активистских групп из нескольких штатов, призвавших к прекращению военного союза Штатов с Филиппинами из-за отказа Манилы от предложения США о помощи в операциях в Южно-Китайском море. Более того, звучали и призывы к прекращению поставок американского вооружения из Израилю.

Ранее стало известно о том, что Белый дом диктовал интервьюерам Байдена вопросы.