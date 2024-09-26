Супруга убитой после похищения женщины в Балаково задержали на 48 часов, сообщили РИА Новости.

Сын погибшей Натальи Леонид Алешников рассказал, что его отца вызвали на допрос. После беседы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на 48 часов. В четверг, 26 сентября, супруг погибшей будет выпущен. Расследование по данному делу продолжается.

«Он уже давно задержан... Мы с самого начала сотрудничали со следствием, огромное количество (времени) провели на допросах, но и после этого его задержали на 48 часов, сегодня истекает срок», — рассказал Леонид Алешников.

Сын также сообщил, что семья погибшей просит всех, кто располагает любой информацией о трагедии, предоставлять информацию сотрудникам правоохранительных органов. Семья обязуется выплатить миллион рублей за содействие в расследовании.

Напомним, женщину похитители неизвестные, когда она возвращалась домой. Сотрудники правоохранительных органов начали ее поиски. Через несколько дней тело женщины обнаружили в лесном массиве, расположенном на окраине города. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что одна из основных версий убийства 47-летней Натальи — ее роман с женатым мужчиной.