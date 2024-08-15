Супруги из Курской области шесть часов пролежали раненые в своем авто, пока их не нашли российские военнослужащие и не передали медикам, рассказали RT волонтеры Народного фронта.

Ольга и Григорий пытались выехать из региона. БПЛА противника вычислил их автомобиль «Ниву» и атаковал. Супруги получили осколочные ранения. Мужчина был ранен в брюшную полость. Атака произошла в 20 км от государственной границы с Украиной.

Добраться до медиков самостоятельно супруги не могли. Через шесть часов после атаки их нашли российские военнослужащие. Ольге и Григорию оказали первую медицинскую помощь. Пострадавших довезли до ближайшей больницы.

Во время следования к медикам Ольгу успокаивали. Она переживала за мужа, крепко держа его за руку. Женщина находилась в шоковом состоянии. Уставшая Ольга спрашивала, скоро ли они доберутся до больницы. Пострадавшую успокаивали, что все будет хорошо и ее супруг обязательно выживет.

Ранее сообщалось, что в подмосковных МФЦ для жителей Курской области организовали сбор гуманитарной помощи.