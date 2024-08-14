Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области организовали в подмосковных МФЦ

В подмосковных МФЦ стартовала благотворительная акция «Вместе мы сильнее!», в рамках нее осуществляется сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Акцию запустили в Егорьевске, Дмитрове, Красногорске, Одинцово, Реутове, Лобне, Подольске, Рузе, Щелкове и Шатуре. Желающие могут принести медикаменты, средства личной гигиены, питьевую воду, продукты длительного хранения, новую одежду, генераторы, бытовую технику и не только. Ознакомиться с адресами пунктов приема гуманитарной помощи можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.