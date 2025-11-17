Суши с тараканами и фальшивые отзывы? Помещения магазина доставки роллов в Челябинске опечатаны

В телеграм-канале прокуратуры Челябинской области проинформировали, что по требованию ведомства региональное управление Роспотребнадзора проверило условия приготовления суш, сообщил kursdela.biz.

По информации ведомства, жалобы на качество суши появились в СМИ. Так, в телеграм-канале «Агентство чрезвычайных новостей» размещен пост от имени бывшей сотрудницы службы доставки суш. Девушка рассказала, что тараканы — главная проблема компании. По ее мнению, насекомые ползали по стенам и потолку, могли падать в готовые суши, иногда в таком виде еду доставляли клиентам.

По данным телеграм-канала, суши готовили из некачественных продуктов. Для привлечения клиентов сотрудников, по словам девушки, просили писать на сайте положительные отзывы якобы от имени покупателей. За отзывы обещали платить, но деньги получали не все.

Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ. В ведомстве отметили, что сотрудники выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На протяжении семи дней компания не будет осуществлять свою деятельность. Помещения опечатаны.

«В отношении индивидуального предпринимателя-собственника ресторана возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), которое направлено для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска с целью приостановки деятельности предприятия общественного питания», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что эксперт Роспотребнадзора Раева предупредила о ботулизме из-за домашних солений.