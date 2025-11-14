Смерть в сознании без вдоха: как домашние соленья могут привести к параличу и смерти

Домашние огурчики и грибные заготовки, которые многие считают безопасной альтернативой магазинным консервам, могут превратиться в смертельный яд при нарушении технологии приготовления. Об этом в беседе с REGIONS предупредила эксперт Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Эксперт подчеркнула, что ботулизм — заболевание с почти 100% летальностью без лечения — чаще всего связан именно с домашними консервами. По ее словам, даже при лечении смертность достигает 15 случаев на 1000 пострадавших.

Опасность заключается в токсине, который вырабатывают споры ботулизма, развивающиеся в герметично закрытых банках. Эти споры погибают только при температуре 120 градусов, достижимой исключительно в промышленных автоклавах.

«В домашних условиях такую стерилизацию обеспечить невозможно», — акцентирует эксперт.

Критически важны два компонента: соль (не менее 10 граммов на литр) и уксус (1-2% от объема), создающие среду, препятствующую развитию бактерий.

Особую осторожность следует проявлять при покупке консервации на рынках. Реализация герметично закупоренной продукции без маркировки производителя запрещена — под видом домашних деликатесов могут продаваться опасные поделки фантомных производств. Безопасной альтернативой эксперт называет бочковые соления, где наличие кислорода предотвращает развитие ботулизма.

При отравлении симптомы развиваются по нарастающей: от тошноты и температуры до двоения в глазах, затруднения глотания и паралича дыхательных мышц. Как подчеркнула Раева, человек умирает в сознании, без возможности сделать вдох.

Спасти жизнь может сохранение образцов съеденной консервации для лабораторного анализа — это позволяет быстро определить тип токсина и ввести правильную сыворотку.

