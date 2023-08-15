Свекла и арбуз: Что не стоит есть, чтобы не заболеть раком

Для человеческого организма большую угрозу несут нитраты, существенное количество которых есть в большинстве привычных продуктов питания, сообщает transsibinfo.com . Нитраты помещают в грунт, чтобы овощи и фрукты росли лучше и имели более привлекательный вид. Многие культуры впитывают химические соединения более активно.

Нитраты выполняют роль консервантов, поэтому их используют при приготовлении мясных и рыбных консервов. Большое количество нитратов находят в свекле, поэтому даже привычный для россиян борщ может быть опасным. Также не стоит злоупотреблять арбузами.

В организме химические соединения превращаются в органические, которые вступают в реакцию с аминокислотами. Так образуются канцерогены, которые и вызывают рак. Большое содержание нитратов в крови приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышению давления.

Особенно отказаться от еды с содержанием нитратов стоит беременным и детям. Важно не только приобретать качественные продукты питания, но и правильно обрабатывать их и хранить при необходимой температуре. Питание любого человека должно быть разнообразным и сбалансированным.