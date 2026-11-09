В микрорайоне Саввино Балашихи открыли отремонтированный детсад при СОШ № 6
Детский сад при школе № 6 открыли после капремонта в Балашихе
Фото: [Медиасток.рф]
Дошкольное отделение средней общеобразовательной школы № 6 открыли после капремонта в микрорайоне Саввино Балашихи. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ремонт провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В здании площадью более 1,2 тыс. кв. метров заменили инженерные системы, установили новую сантехнику, привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали внутренние помещения, модернизировали пищеблок.
Дошкольное учреждение примет 210 воспитанников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников фестиваля педагогических практик.