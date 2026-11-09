Новый детский сад на 350 мест в ЖК «Белый Град» в Мытищах достроят до конца года

Строительство нового детского сада на 350 мест в ЖК «Белый Град» в Мытищах завершится до конца года. Сейчас готовность объекта составляет 73%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В детсаду обустроят групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, кухню. На прилегающей территории создадут игровые и спортивные площадки.

Детсад рассчитан на 14 групп, в том числе на две группы для детей в возрасте до 3 лет. Самые младшие группы будут размещены на первом этаже.

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