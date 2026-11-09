Новогодний бонус: юристы и экономисты рассказали о правилах выплаты 13-й зарплаты

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Рассчитывать на получение 13-й зарплаты в конце года могут далеко не все сотрудники, поскольку новогодний бонус зависит от финансового положения компании и внутренних правил. Об этом изданию REGIONS рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Как пояснил экономист, сам по себе факт работы в организации автоматически не гарантирует праздничную выплату. Если годовое поощрение не прописано в трудовом договоре или внутренних регламентах, решение о его начислении остается полностью на усмотрение руководства. Ситуация меняется кардинально, когда 13-я зарплата официально закреплена в коллективном договоре или положении об оплате труда — в этом случае у компании появляется юридическая обязанность поощрить персонал при наличии свободных средств.

При этом начальник не может просто так, по собственному капризу, лишить сотрудника положенной выплаты. Любое решение о депремировании должно опираться на четкие критерии и аргументы, заранее прописанные в локальных актах. Например, условием для получения бонуса может быть выполнение личных планов эффективности, достижение общих результатов компании или наличие определенного стажа работы.

Чтобы накануне праздников не питать иллюзий, эксперт рекомендует заранее заглянуть в трудовой договор, коллективное соглашение и положение о премировании. В одних компаниях дополнительную выплату начисляют всем пропорционально отработанному времени, в других — только тем, кто полностью закрыл годовые показатели. Именно эти внутренние документы и определяют, кому достанутся деньги под елочку.

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