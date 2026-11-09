«Как же мне тебя не хватает»: сын Владимира Симонова трогательно обратился к покойному отцу

37-летний Василий Симонов, старший сын народного артиста РФ Владимира Симонова, почтил память отца в годовщину его смерти, передает Womanhit. Актер умер 8 ноября 2025 года из-за острой сердечной недостаточности.

У Симонова осталось четверо детей: дочь Анастасия живет в Дании, сын Василий служит в Театре имени Вахтангова. Также у актера есть сын Владимир и младшая дочь.

«Год… Как ж мне тебя не хватает. Как же без тебя не смешно. Прорвемся, люблю тебя!», — написал Василий.

К публикации артист приложил архивные фотографии с отцом.

Владимир Симонов был женат трижды, а также состоял в нескольких гражданских браках. Его первой супругой стала Ольга Симонова-Партан — внучка знаменитого писателя Рубена Фраермана, которая подарила ему дочь Анастасию. Позже Ольга уехала работать в США, а дочь обосновалась в Дании.

Во втором браке с актрисой Екатериной Беликовой родился сын Василий, который пошел по стопам отца и сегодня успешно играет на сцене театра. Третьей женой Симонова стала студентка ГИТИСа Надежда, родившая ему сына Владимира, однако и этот союз распался.

Позже артист состоял в отношениях с актрисой Яной Соболевской, которая младше его на 23 года: в этом союзе у пары родилась дочь.

Ранее актер Дмитрий Харатьян прокомментировал смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной.