Свекровь выплеснула на невестку раскаленное масло: материалы дела направлены в суд

Материалы дела по факту систематического причинения физических и психических страданий 23-летней жительнице Уссурийска направлено в суд для детального рассмотрения, сообщил vostokmedia.com со ссылкой на МВД России по городу Уссурийску.

По версии правоохранителей, девушка страдала из-за личной неприязни со стороны 48-летней свекрови. Было установлено, что женщина регулярно обижала невестку. В МВД рассказали об одном из инцидентов: фигурантка выплеснула на пострадавшую раскаленное масло. Девушка получила ожоги. В ходе одного из конфликтов женщина нанесла удар ножницами в руку. Она угрожала убийством.

По данным ведомства, девушка не обращалась к правоохранителям из-за боязни расставания с трехлетним сыном. Предположительно, свекровь оказывала на внука психологическое давление. Она научила ребенка поджигать мать зажигалкой. Женщина рассказала малышу, что это такая игра. Девушка сбежала из дома после того, как свекровь ударила ее ножницами.

«Испугавшись за свою жизнь, после произошедшего девушка сбежала из дома и обратилась за помощью в медицинское учреждение и полицию», — уточнили в МВД.

По данным ведомства, обстоятельства семейно-бытового конфликта установлены. Сотрудники опросили свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы. С материалами ознакомится суд.

