Свердловский областной суд взыскал 1,4 млн рублей с фирмы ООО «Аверс» за гибель ребенка

В поселке Староуткинск Свердловской области в сентябре 2022 года сбили ребенка, который погиб на месте ДТП. Сначала родители не подавали в суд, но позже взыскали с фирмы ООО «Аверс» 1,4 миллиона рублей, сообщает tagilcity.ru .

Трагедия случилась возле дома восьмилетнего ребенка. Он катался на велосипеде и выехал на проезжую часть. Водитель машины «Урал» наехал на него. Ребенок погиб. Родители были настолько убиты горем, что не подавали иск в суд и переехали в другой район. К тому же понимали, что ребенок ослушался и выехал на проезжую часть. Известно, что водитель автомобиля оплатил похороны мальчика.

Позже родители приняли решение подать в суд и выиграли дело. Иск был адресован компании ООО «Аверс». Водитель на тот момент работал в данной фирме и ездил по поручениям организации. Транспортное средство также являлось их собственностью. Родители требовали выплатить миллион рублей (каждому по 500 тысяч), но суд обязал компанию выплатить по 700 тысяч и маме, и папе. К водителю претензий у родителей не было.