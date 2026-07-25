Пугачеву в сопровождении мужа-иноагента и охраны заметили на открытии фестиваля в Юрмале

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая в последнее время редко появляется на публике, совершила свой первый светский выход в 2026 году, сообщает The Voice. Певица вместе с мужем Максимом Галкиным* посетила открытие фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в концертном зале «Дзинтари». Организатору — певице Лайме Вайкуле, удалось уговорить Примадонну приехать из Лимасола, и та согласилась, несмотря на проблемы со здоровьем.

Пугачева выглядела необычно: яркий макияж со стрелками, парик с имитацией натуральных волос, черная кофта, серый пиджак, белые брюки с черным ремнем и белый берет. Однако внимание публики привлекло другое.

Очевидцы заметили шрам на подбородке певицы — следствие недавнего удаления импланта. А многие обратили внимание на «нос 20-летней нимфы» у Аллы Борисовны.

Супруги вышли из автомобиля, и Галкин первым делом сделал селфи с женой. Затем они направились к журналистам, но не все прошло гладко. Максим возмутился из-за того, что фотографы слишком близко подошли к ним.

Фото: [ скриншот видео ]

«Что ж вы так прямо... Та отойдите! Это же будет вот такое лицо!», — посетовал он.

Пугачева выдержала лишь несколько секунд позирования и спросила журналистов: «На концерт пойдем?». Те расступились, и супруги прошли на красную дорожку.

Было заметно, что Алла Борисовна испытывала трудности с передвижением — она шла неуверенно и держалась за руку мужа, чтобы не упасть. Галкин обнимал жену за талию, руководил ею и объяснял, куда нужно смотреть.

В Латвию на фестиваль приехал и Андрей Макаревич*. Накануне в эфире местного телеканала рок-музыкант вспомнил, как в 1981 году на съемках фильма «Душа» ему не удалось поработать вместе с Пугачевой из-за ее развода с режиссером картины.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.