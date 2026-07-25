В США обнаружили мертвым режиссера «Маски» Чака Рассела

Американский режиссер Чак Рассел (настоящее имя — Чарльз Рэймонд Рассел), известный по культовому фильму «Маска» с Джимом Керри, скончался в возрасте 74 лет. Как сообщает TMZ, он умер в своем доме в среду, 22 июля, днем. На место прибыла пожарная служба после вызова, в котором говорилось, что мужчина без сознания нуждается в помощи. Причина смерти пока не установлена.

Рассел начал свою карьеру в кино с фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» в 1987 году. Уже через год он написал сценарий и поставил хоррор «Капля». Однако настоящий прорыв случился в 1994 году с выходом «Маски» — фильма, который не только стал мировым хитом, но и принес Расселу номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

В работе над картиной он сотрудничал со студией Джорджа Лукаса, разрабатывая инновационные цифровые технологии, совмещающие живую игру актёров с новыми концепциями визуальных эффектов.

Среди других заметных работ режиссера — боевик «Стиратель» (1996) с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и приключенческий фильм «Царь скорпионов» (2002), где свою первую главную роль в кино сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон.

После 14-летнего перерыва Рассел вернулся в кино с фильмом «Я — гнев» (2016), где снял Джона Траволту, а затем снова поработал с ним в картине «Райский город», где также принял участие Брюс Уиллис. Последней работой режиссера стал ремейк фильма ужасов «Доска дьявола» — в 2024 году он написал сценарий и снял эту ленту.

Ранее стало известно о смерти американского музыканта Джима Гилстрапа.