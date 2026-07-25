Пропавший под завалами жив: в Кировской области скорректировали данные о погибших после атаки ВСУ

Губернатор Кировской области Александр Соколов в канале на платформе «Макс» уточнил данные о жертвах после атаки ВСУ еа предприятие региона в пятницу, 23 июля.

Как выяснилось, ранее озвученная цифра в шесть погибших оказалась ошибочной — фактически на месте скончались пять человек. Один из сотрудников, который первоначально числился пропавшим без вести и не выходил на связь, был обнаружен живым.

«Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек», — сообщил глава региона.

По данным главы региона, следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии. По итогам совещания, проведенного накануне, был принят ряд решений, направленных на усиление антитеррористической защищенности Кировской области. Поводом для этого послужили изменения тактики, используемой противником, что требует корректировки подходов к обеспечению безопасности.

Глава региона дал поручения членам правительства во взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и Министерством обороны. В числе приоритетных задач — повышение уровня защищенности промышленных объектов и разработка дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности жителей области.

«Погибшие — настоящие герои трудового фронта. Представил их к государственным наградам», — отметил губернатор области.

Ранее сообщалось, что губернатор Соколов подписал указ о трауре в Кировской области в период с 25 по 27 июля.